7 июля на Зыбицкой вживую выступят финалисты конкурса «Смелее» от Альфа-Банка

Недавно Альфа-Банк запустил конкурс «Смелее». Принять участие в нем мог каждый, в подарок банк помогает организовать съемку клипа и дарит 2000 долларов. 29 июня было выбрано шесть финалистов. И 7 июля их можно будет вживую услышать на Зыбицкой, 7 (у бара «На пляже»). Выступления начнутся в 19 часов и будут идти до позднего вечера.

Кто будет выступать

19-летней гитаристке Лере Яскевич поможет участник Евровидения Uzari. Хотя мы не уверены, что ей нужно помогать: ее каверы собрали в общей сложности около 40 миллионов просмотров на Youtube и она уже успела отметиться в украинском шоу «Голос».

Также на Зыбицкой сыграют минчанин Ян Венгейчик, наставником которого выступает Анна Шаркунова, и Маргарита Бабицкая, которая работает с Германом Титовым. Вместе с Лерой Яскевич они будут отстаивать интересы эстрадного лагеря музыкального проекта.

Против «эстрады» выступит «Youtube». Этих исполнителей выбирали представители сообщества видеохостинга. Песни исполнят Александр Романенко (он тренируется с певицей Зеной), Алиса Вопнярская (ей помогает блогер Homie) и Максим Олицкий (его учит рэпер Пэйнер).

А что потом

До сентября финалисты должны будут написать песню, придумать образ, выпустить трек и собрать поклонников. Голосовать на канале INSYNC.TV за понравившегося исполнителя могут только зрители. Суперфинал музыкального шоу состоится в начале сентября.