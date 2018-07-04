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Сотрудник спортивного комплекса устроил сам себя уборщиком. Убирать не стал, только получал зарплату
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Сотрудник одного из столичных спортивно-оздоровительных комплексов решил подработать уборщиком. Вот только ничего делать он при этом не собирался, кроме как получать зарплату,
Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 210 УК за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в крупном размере. Теперь это уже бывшее должностное лицо может лишиться свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Возможно, что это не последние новости из СОКа: сейчас оперативники выявляют другие факты нарушения закона сотрудниками организации.
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