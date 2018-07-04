Сотрудник спортивного комплекса устроил сам себя уборщиком. Убирать не стал, только получал зарплату

Сотрудник одного из столичных спортивно-оздоровительных комплексов решил подработать уборщиком. Вот только ничего делать он при этом не собирался, кроме как получать зарплату, рассказали в милиции. Он фиктивно устроил самого себя на 0,5 ставки в качестве рабочего по комплексной уборке и содержанию домовладений. Получал за это деньги. В итоге «грязной зарплаты» хватило на хищение денежных средств в крупном размере.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 210 УК за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в крупном размере. Теперь это уже бывшее должностное лицо может лишиться свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Возможно, что это не последние новости из СОКа: сейчас оперативники выявляют другие факты нарушения закона сотрудниками организации.

Читайте по теме: Председатель Браславского исполкома забирал у подчиненных премии, которые сам и выдавал

