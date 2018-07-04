|
Белорусский туроператор аннулирует уже выкупленные туры
Компания «Скай Флай Трэвел» на рынке только год. Работает в основном с Египтом. Начиная с завтрашнего дня все вылеты отменяются.
Деньги клиентам оператор обещает вернуть. За последнее время это уже вторая фирма, которая аннулирует путёвки. Накануне о невозможности выполнить свои обязательства заявили в российской компании «Натали Турс».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания «Скай Флай Трэвел» на рынке только год. Работает в основном с Египтом. Начиная с завтрашнего дня все вылеты отменяются.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)