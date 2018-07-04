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Очевидец остановил неуправляемый автомобиль в Гомеле
В Гомеле удалось предотвратить аварию.
Видео с регистратора выложили в Интернет. На кадрах видно, как серебристый минивэн, припаркованный на склоне, начинает катиться. За рулём никого. И практически уже у дороги его перехватывает мужчина, который наблюдал за всем из своей машины. Автор назвал свой ролик «О пользе ручника в центре города».
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В Гомеле удалось предотвратить аварию.
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