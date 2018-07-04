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Самозанятые смогут подавать заявление в налоговую онлайн
За 2018 год количество работающих без оформления ИП составило 5 тысяч человек.
Об этом сообщил глава МНС Сергей Наливайко во время онлайн-конференции на сайте
Он отметил, что в настоящее время человек, работающий по указу №337, должен об этом известить письмом налоговый орган и уплатить сумму налога. До конца нынешнего года планируется упростить эту процедуру: заявление теперь можно будет подать через интернет.
«Ими уплачено в бюджет около миллиона рублей единого налога. При этом ежемесячно во всех регионах страны растет число таких граждан и поступлений в бюджет от них», — сообщил Наливайко.
По его мнению, на уровне государственного бюджета денежные поступления этих людей не такие большие. В то же время, некоторые из этих людей смогут создать крупные предприятия, приносящие хорошие доходы. Главное, что люди не боятся начинать новое дело, делают первые шаги в этом направлении.
Количество таких субъектов хозяйствования (без регистрации ИП) в этом году составило более 16 тысяч человек.
Напомним, виды деятельности, не относящиеся к предпринимательской, определены
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За 2018 год количество работающих без оформления ИП составило 5 тысяч человек.
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