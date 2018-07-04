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Индекс продовольственных цен впервые снизился с начала 2018 года

05.07.2018 18:31 — Разное | Ежедневник  
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Индекс продовольственных цен впервые снизился с начала 2018 года

Международные цены на сельскохозяйственные продовольственные товары упали в июне впервые с начала 2018 года, поскольку напряженность в торговле затронула мировые продовольственные рынки и даже отразилась на прогнозах мирового производства.

Индекс продовольственных цен ФАО в июне составил 173,7 пункта, что на 1,3% меньше по сравнению с аналогичным майским показателем. Снижение было обусловлено прежде всего снижением базовых котировок на пшеницу, кукурузу и растительные масла, в том числе на соевые бобы.

Как сообщили "Ежедневнику в ФАО, индекс цен на зерновые ФАО упал на 3,7% в этом месяце. Несмотря на общее ухудшение прогнозов по производству основных зерновых культур, наблюдалось «относительно резкое падение» международных цен на кукурузу и пшеницу, что отразило усиление торговой напряженности. Цены на рис однако выросли.

Индекс цен на растительные масла ФАО снизился на 3% с мая до 29-месячного минимума. Цены на пальмовое, соевое и подсолнечное масло также снизились.

Усиление торговой напряженности между Соединенными Штатами Америки и Китайской Народной Республикой особенно сильно отразилось на экспортных ценах в США, особенно на соевые бобы, а усиление доллара оказало дальнейшее понижательное давление на цены.

Индекс цен на молочные продукты ФАО снизился на 0,9%, поскольку снижение котировок цен на сыры, отражающие большую экспортную доступность в Европейском союзе и Соединенных Штатах Америки, более чем компенсируют рост цен на сухое обезжиренное молоко.

Индекс цен на мясо ФАО вырос на 0,3% с мая, чему способствовал рост цен на баранину и свинину.

Индекс цен на сахар ФАО вырос на 1,2%, переломив тенденцию снижения на протяжении шести месяцев подряд, главным образом вследствие опасений того, что засушливая погода в Бразилии, крупнейшем в мире производителе и экспортере сахара, негативно скажется на урожайности и производстве сахарного тростника.

ФАО ожидает снижения производства зерновых и запасов

В этом году ФАО также обновила свой прогноз по мировому производству зерновых, который теперь составляет 2586 млн тонн, что на 64,5 млн тонн или на 2,4% меньше по сравнению с рекордным объемом 2017 года.

Согласно опубликованной «Сводке предложения зерновых и спроса на зерновые», ФАО снизила свой майский прогноз на 24 млн тонн, что в значительной степени отражает снижение прогнозов по производству пшеницы в Европейском союзе, а также пшеницы и фуражного зерна в Российской Федерации и Украине.

По прогнозам в 2018/19 году мировое потребление зерновых вырастет до 2641 млн тонн.

Поскольку потребление будет опережать производство, глобальные запасы зерновых, накопленные за последние пять сезонов, будут сокращены примерно на 7% по сравнению с их уровнем на момент открытия сезона. Это должно привести к тому, что соотношение мировых запасов зерновых к потреблению снизится до 27,7%, что будет означать первое снижение за четыре года - с 30,6% - хотя оно все же в значительной степени превышает исторический минимум в 20,4%, зарегистрированный в сезоне 2007/08 гг.

Ожидается, что снижение запасов в наибольшей степени затронет кукурузу, тогда как запасы риса могут показать рост уже третий год подряд.

Ожидается, что мировая торговля зерновыми будет в целом устойчивой в 2018-1919 гг., почти на уровне рекордных показателей 2017/18 гг.

 
 
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Международные цены на сельскохозяйственные продовольственные товары упали в июне впервые с начала 2018 года, поскольку напряженность в торговле затронула мировые...
 
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