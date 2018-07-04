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Мощный взрыв произошёл на автозаправочной станции у границы Таджикистана
По меньшей мере, четыре человека пострадали. Сначала на заправке из-за неисправности загорелась машина, которая перевозила сжиженный газ.
Затем – прогремел взрыв. Людей буквально разбросало в разные стороны. К счастью, никто не погиб. Но пламя уничтожило здание и около десяти автомобилей.
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По меньшей мере, четыре человека пострадали. Сначала на заправке из-за неисправности загорелась машина, которая перевозила сжиженный газ.
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