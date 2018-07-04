​Мощный взрыв произошёл на автозаправочной станции у границы Таджикистана

По меньшей мере, четыре человека пострадали. Сначала на заправке из-за неисправности загорелась машина, которая перевозила сжиженный газ.

Затем – прогремел взрыв. Людей буквально разбросало в разные стороны. К счастью, никто не погиб. Но пламя уничтожило здание и около десяти автомобилей.