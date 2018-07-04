В парке Победы откроют фан-зону, где дети играют в футбол

С 6 по 15 июля в парке Победы будет работать футбольный парк развлечений для всей семьи «Спортик», где дети смогут тренироваться под руководством белорусских спортсменов.



Фото: pixabay.com

В течение недели открытые тренировки проведут практически все футбольные школы Минска. Начинающих спортсменов и их родителей приглашают на занятия сразу к шести титулованным белорусским тренерам. Откроется футбольный кэмп 6 июля с разминки от академии ФК «Динамо-Минск». В остальные дни c 17.00 до 19.00 футбольный класс покажут детские школы на базе ФК «Минск» и ФК «БАТЭ», фристайлисты LegacY, футбольные школы «Юниор» и «Арсенал». Присоединиться к тренировкам с профи смогут все мальчики и девочки от 5 до 12 лет.

Также гостям будут доступны настольные игры, турниры, конкурсы, мячи и клетка для игры в «панну» — это разновидность футбольного баттла, в котором противостоят друг другу только два спортсмена.

Родителям в это время предлагают следить за результатами чемпионата мира на своих планшетах и телефонах — в фан-зоне оборудуют уголок с бесплатным WI-FI и креслами-мешками.

Фан-зона будет находиться неподалеку от моста, ведущего на Остров птиц, и работать с 16 до 20 часов ежедневно.

В Минске работают фан-зоны , где матчи показывают на больших экранах, — у Дворца спорта, Дворца Республики и в парке Победы. На Зыбицкой футбол транслируют сразу несколько баров.