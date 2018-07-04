Степного орла в Московском зоопарке назвали в честь Игоря Акинфеева

Одномесячного степного орла в Московском зоопарке назвали в честь вратаря сборной России по футболу Игоря Акинфеева, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Московский зоопарк не смог остаться в стороне от мирового футбольного первенства. Птенца степного орла решили назвать в честь вратаря сборной страны-хозяйки ЧМ. Орлёнок уже окреп и сменил пух на взрослое оперение. Через пару недель птенец начнёт покидать гнездо и осваивать вольер. Как отметили представители зоопарка, степной орёл – быстрая и сильная птица, обладающая молниеносной реакцией и острым зрением. Кроме того, принято считать, что орёл – птица победителей.

Напомним, в матче 1/8 финала ЧМ-2018 против команды Испании Игорь Акинфеев дважды отбил мяч в серии послематчевых пенальти, что позволило сборной России выйти в 1/4 мундиаля.