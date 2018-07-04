Экстремал взял 360-градусную камеру на американские горки. Получилось очень странное видео

Бейсджампер Джеб Корлисс отправился на американские горки с 360-градусной камерой в руках. Он снял поездку на аттракционе, а затем стабилизировал видео так, что оно стало выглядеть очень странно: словно камера летит рядом с вагончиком, то обгоняя его, то немного отставая, пишет « Медуза ».

При обработке другого видео Корлисс использовал эффект, при котором все, что запечатлела камера, сливается в сферу.

Еще Корлисс выложил оригинальное сферическое видео, в котором зритель может сам решать, куда повернуть камеру. В браузере для этого нужно водить мышкой по видео, а на телефоне — просто поворачивать устройство в нужном направлении.