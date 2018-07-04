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Платить за коммуналку будем по-новому

05.07.2018 18:08 — Разное | Myfin  
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Платить за коммуналку будем по-новому
фото: zvu-74

Правительство 29 июня приняло постановление №510, которое меняет порядок оплаты ЖКУ. Как по-новому будут белорусы платить за жилищно-коммунальные услуги, разъясняется на портале коммунальной грамотности населения.

За превышение норматива придется платить по полной

Предусматривается, что электроэнергия для некоторых потребителей станет дешевле, а для тех, кто расходует ее неэкономно – дороже.

В частности, для тех, у кого жилье не имеет центрального горячего водоснабжения и централизованного снабжения природным газом, норматив по электроэнергии для оплаты по субсидируемым государством тарифам повышен до 250 кВт ч.

При потреблении от 250 до 400 кВт ч оплата по субсидируемым тарифам тоже производится, но с применением повышающего коэффициента 1,3.

А за превышение 400 кВт·ч плату будут взимать по экономически обоснованным тарифам.

За теплоснабжение

С 1 января в жильцы вводимых в эксплуатацию домов должны платить за тепловую энергию по показаниям индивидуальных приборов учета.

Когда постановление вступит в силу, тем, кто установит в жилье ИПУ за свой счет, при оплате за тепловую энергию в течение трех лет предоставят скидку в 10%.

5% скидки дадут тем жильцам, в чьих домах уже были приборы учета, но они ими пока не пользовались.

Изменения в оплате в зависимости от места проживания

Постановлением также предусмотрено, что можно приостанавливать услуги по вывозу твердых коммунальных отходов на срок до 6 месяцев в календарном году. Нужно подать соответствующее заявление в организацию, которая вывозит ТКО или производит расчеты.

Некоторым категориям граждан можно производить оплату за услуги электро- и газоснабжения по субсидируемым тарифам в двух жилых помещениях: по обязательной регистрации по месту жительства и по месту пребывания. Это касается неработающих пенсионеров и лиц, имеющих льготы по оплате ЖКУ, а также инвалидов 3-й группы.

А что в общежитиях?

Проживающие в общежитии и заключившие договор найма жилого помещения должны платить за водоснабжение, водоотведение, электроэнергию, в том числе за освещение и санитарное содержание вспомогательных помещений. То есть за все услуги – в зависимости от количества проживающих. Ранее это требование действовало при регистрации в общежитии по месту жительства или по месту пребывания, что создавало проблемы.

Учет воды для огорода будет отдельным

Хозяевам индивидуальных домов, которые содержат скот или поливают огороды, можно установить отдельный прибор учета расхода воды. Тогда объем вода на полив и содержание скота будет исключаться из платы за услугу водоотведения.

Отчисления на капремонт

Теперь отчисления граждан на капитальный ремонт многоквартирных домов пойдут исключительно на капремонт. Раньше они могли направляться на другие нужды. Теперь сделать это не удастся, так как отчисления на капремонт будут аккумулироваться отдельно.

При переплате за ЖКУ деньги вернут

При внесении лишних сумм за ЖКУ при оплате, гражданам возвратят разницу. Нужно будет обратится с заявлением в обслуживающую организацию и предоставить документ, удостоверяющий личность, и документы, подтверждающие факт оплаты. Ранее лишние суммы списывались в счет будущих платежей.

 
 
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В Беларуси изменится порядок оплаты коммунальных услуг
 
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