|
На Лоевщине проведут проверку автоматизированной системы централизованного оповещения
05.07.2018 — Разное | Лоевский край
С 16 по 19 июля в Лоевском районе планируется провести комплексную годовую проверку автоматизированной системы централизованного оповещения и сирен автономного запуска гражданской обороны Гомельской области. В этот период будут запускаться электросирены из центра оперативного управления при Гомельском областном управлении МЧС и «Объекта-27».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 16 по 19 июля в Лоевском районе планируется провести комплексную годовую проверку автоматизированной системы централизованного оповещения и сирен автономного...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)