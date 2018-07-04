С 16 по 19 июля в Лоевском районе планируется провести комплексную годовую проверку автоматизированной системы централизованного оповещения и сирен автономного запуска гражданской обороны Гомельской области. В этот период будут запускаться электросирены из центра оперативного управления при Гомельском областном управлении МЧС и «Объекта-27».

Просьба к гражданам: услышав звук сирены, сохраняйте спокойствие.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На Лоевщине проведут проверку автоматизированной системы централизованного оповещения С 16 по 19 июля в Лоевском районе планируется провести комплексную годовую проверку автоматизированной системы централизованного оповещения и сирен автономного...