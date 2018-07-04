Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов выше нуля, днем - 21-27 градусов тепла.
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Кратковременные дожди пройдут в отдельных районах Беларуси 6 июля
05.07.2018 18:53 — Разное | Аргументы и факты
Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов выше нуля, днем - 21-27 градусов тепла.
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
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