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Начальник слуцкой ГАИ награждён медалью «За безупречную службу»

05.07.2018 — Разное | Слуцк Город  
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Начальник слуцкой ГАИ награждён медалью «За безупречную службу»

Сегодня в Слуцком РОВД были подведены итоги оперативно-служебной деятельности за первое полугодие 2018 года. На общем собрании отдела председательствовал первый заместитель начальника УВД Минского облисполкома – начальник криминальной милиции полковник милиции Вадим Мурин, сообщает пресс-служба УВД Миноблисполкома. 

В ходе выступлений начальника отдела Владимира Герего и его заместителей были озвучены основные показатели оперативно-служебной деятельности РОВД. Так, по итогам полугодия раскрываемость преступлений по линии уголовного розыска составила более 78%, что является одним из лидирующих показателей в Республике Беларусь среди отделов внутренних дел третьей категории.

Резюмируя доклады руководителей, первый заместитель начальника УВД Вадим Мурин отметил стабильно высокие результаты и положительную динамику оперативно-служебной деятельности Слуцкого РОВД, слаженность и сплоченность служебного коллектива, остановился на моментах дальнейшего совершенствования оперативно-служебной деятельности по линии наркоконтроля, в сфере экономики. Представитель УВД при этом обозначил как негативные, так и позитивные тенденции в деятельности милиции общественной безопасности, поделился собственным опытом в вопросах сплочения коллектива и повышения уровня дисциплины в подразделениях и службах ОВД.

Закончилось оперативное совещание на оптимистической ноте: доведении приказов о поощрении и присвоении специальных званий сотрудникам Слуцкого РОВД. Из рук первого заместителя начальника УВД заветные погоны с очередными и первыми специальными званиями получили шесть сотрудников отдела, медалью «За безупречную службу» III степени был поощрен начальник отдела ГАИ майор милиции Александр Станкевич.

Одновременно в УВД Миноблисполкома прошло торжественное чествование сотрудников Госавтоинспекции области, на котором заместитель начальника отдела ГАИ Слуцкого РОВД майор милиции Александр Шавалеев был награждён нагрудным знаком «Выдатнiк ДАI».


Slutsk-Gorod.by

 
 
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Закончилось оперативное совещание на оптимистической ноте: доведении приказов о поощрении и присвоении специальных званий сотрудникам Слуцкого РОВД. 
 
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