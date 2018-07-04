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Встреча заместителя председателя райисполкома Ж.Н. Чернявской с коллективом центральной районной больницы
05.07.2018 — Разное | Хойницкiя навiны
Во время встречи Жанна Николаевна проинформировала собравшихся о социально-экономическом развитии Хойникского района и ответила на интересующие вопросы.
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Встреча заместителя председателя райисполкома Ж.Н. Чернявской с коллективом центральной районной больницы
26 июня состоялась встреча заместителя председателя Хойникского райисполкома Ж.Н. Чернявской с коллективом центральной районной больницы. Во время встречи...
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