ОффТОП: водитель влетел в толпу пешеходов (ВИДЕО)

Авария случилась вчера в Сочи возле остановки «Чайфабрика», где автомобиль задавил шестерых пешеходов на тротуаре.

Очевидцы рассказали, что автомобиль пересек полосу встречного движения и влетел в пешеходов.

Как оказалось, все произошло из-за усталости водителя. «По пути движения я уснул, так как не спал уже двое суток, работая в такси. Момент столкновения я не помню, так как спал. Проснулся я от удара и увидел, что сбил пешеходов», - написал виновник аварии в своей объяснительной.

В результате полученных травм скончался один мужчина. Еще двоих женщин экстренно доставили в местную больницу. Данных о других пострадавших пока нет.