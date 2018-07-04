|
В детском саду № 2 г. Городка растят олимпийцев
05.07.2018 — Разное | Гарадоцкi веснiк
Как привить малышу навыки здорового образа жизни? Ответы на этот вопрос знают в ГУО «Ясли-сад № 2 г. Городка». В необычной форме руководитель физвоспитания Людмила Воробьёва провела с воспитанниками веселый спортивный праздник «На пути к Олимпу» 7 июня.
Подробности в № 44 от 12 июня 2018 г.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как привить малышу навыки здорового образа жизни? Ответы на этот вопрос знают в ГУО «Ясли-сад № 2 г. Городка». В необычной форме руководитель физвоспитания...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)