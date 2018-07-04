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Незживающая рана Надежды Ахромеевой из Мишутино (Городокский район)
05.07.2018 — Разное | Гарадоцкi веснiк
Среди, событий, дат и имен, которые вошли в историю страны, из поколения в поколение передается память о войне. Надежда Ахромеева из Мишутино никогда не забудет те далекие события военного детства, что с годами все яряе и ярче всплывают в памяти.
Подробности в № 44 от 12 июня 2018 года.
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Среди, событий, дат и имен, которые вошли в историю страны, из поколения в поколение передается память о войне. Надежда Ахромеева из Мишутино никогда не забудет те...
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