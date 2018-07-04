Незживающая рана Надежды Ахромеевой из Мишутино (Городокский район)

Среди, событий, дат и имен, которые вошли в историю страны, из поколения в поколение передается память о войне. Надежда Ахромеева из Мишутино никогда не забудет те далекие события военного детства, что с годами все яряе и ярче всплывают в памяти.

Подробности в № 44 от 12 июня 2018 года.



