Учительский посох Дианы Рубцовой из Долгополья

Более 35 лет отработала зам. директора по учебно-воспитательной работе в Долгопольской СШ ветеран педагогического труда. Определив в школьные годы педагогику делом своей жизни, она не ошиблась. Диана Ивановна подготовила к самостоятельной взрослой жизни не одно поколение долгопольцев. Среди многих знатных имен ее имя является гордостью народного образования Городокщины.

Подробности в № 43 от 8 июня 2018 г.



