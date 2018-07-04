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Учительский посох Дианы Рубцовой из Долгополья
05.07.2018 — Разное | Гарадоцкi веснiк
Более 35 лет отработала зам. директора по учебно-воспитательной работе в Долгопольской СШ ветеран педагогического труда. Определив в школьные годы педагогику делом своей жизни, она не ошиблась. Диана Ивановна подготовила к самостоятельной взрослой жизни не одно поколение долгопольцев. Среди многих знатных имен ее имя является гордостью народного образования Городокщины.
Подробности в № 43 от 8 июня 2018 г.
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Более 35 лет отработала зам. директора по учебно-воспитательной работе в Долгопольской СШ ветеран педагогического труда. Определив в школьные годы педагогику...
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