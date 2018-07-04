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Романтичные пингвины, прогуливающиеся по пляжу, покорили Интернет (ВИДЕО)
Видео было снято в Южной Африке.
Многих тронуло, как птицы, соприкасаясь ластами, прогуливались по берегу. Это африканские пингвины, которые любят тепло и считаются моногамными. Что придаёт видео ещё большую трогательность. Некоторые даже по-доброму позавидовали паре, написав «у этих пингвинов отношения лучше, чем у меня».
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Видео было снято в Южной Африке.
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