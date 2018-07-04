В Беларуси предлагают повысить возраст для посещения игорных заведений до 21 года

По словам министра, эту норму содержит разработанный МНС проект указа, который станет заключительным этапом реализации Концепции развития игорного бизнеса в Республике Беларусь. «Для минимизации негативного воздействия азартных игр на население республики проект документа предусматривает увеличение возрастного ценза для посещения игорных заведений с 18 лет до 21 года, а также содержит запрет для посетителей игорных заведений и виртуальных игорных заведений предоставлять другим посетителям, равно как и участникам азартных игр, денежных средств (электронных денег) либо их эквивалента (фишек, жетонов, иного) для участия в азартных играх», — отметил Сергей Наливайко.





Кроме того, проект указа предусматривает легализацию в республике игорного бизнеса онлайн; возможность признания на договорной основе результатов испытаний и экспертиз моделей игровых автоматов, а также виртуальных игорных заведений, проведенных зарубежными уполномоченными органами (организациями).