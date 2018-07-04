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Самый богатый китаец погиб ради селфи

05.07.2018 19:21 — Разное | Партизан  
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В результате несчастного случая в Провансе (Франция) погиб находившийся там с деловым визитом соучредитель и председатель совета директоров китайского конгломерата HNA Group Co. Ван Цзянь.

Как передает ВВС, 57-летний Ван Цзянь получил серьезные травмы, упав с высокого парапета, с которого хотел запечатлеть себя на фоне живописных окрестностей.

Сообщается, что мужчина попытался залезть на стену. В первый раз ему это не удалось, и тогда он с разбегу запрыгнул на ограждение, перевалился через него и упал с огромной высоты. 

Попытки врачей его реанимировать не увенчались успехом.



В прошлом чиновник в сфере гражданской авиации Ван Цзянь входил в группу, основавшую авиакомпанию Hainan Provincial Airlines в начале 90-х гг. Он был владельцем 15% акций HNA.

HNA - конгломерат фирм, занятых сферой воздушного транспорта, недвижимости, финансовых услуг, туризма и морских перевозок. Эти фирмы сосредоточены в Китае и в азиатском регионе, но также осуществляют деятельность в Евросоюзе и в США.

 
 
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В результате несчастного случая в Провансе (Франция) погиб находившийся там с деловым визитом соучредитель и председатель совета директоров китайского...
 
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