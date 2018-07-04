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«Полонез Огинского» в исполнении «Песняров» попал в мировой топ-5 версий произведения

05.07.2018 19:11 — Разное | Партизан  
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Вокальная версия «Полонеза Огинского» в исполнении белорусского государственного ансамбля «Песняры» собрала более миллиона просмотров на YouTube, войдя в топ-5 самых популярных версий этого произведения в мире. Коллектив отметил это событие выпуском официального клипа на песню.

Художественный руководитель ансамбля «Песняры» Роман Козырев:

— «Полонез Огинского» стал одной из визиток нашего коллектива. Он звучит на каждом концерте в любой стране мира и неизменно становится одним из эмоциональных пиков программы. Поэтому именно на данную композицию мы сняли свой первый официальный клип. Кроме того, версия «Полонеза Огинского» на белорусском языке вошла в самый новый альбом ансамбля «Песняры. Продолжение», выпущенный в мае 2018 года. 


Инструментальная композиция была написана Михалом Клеофасом Огинским в 1794 году в усадьбе Залесье под Молодечно. В начале 1990-х она рассматривалась в качестве одного из вариантов гимна Республики Беларусь. В 2008 году «Песняры» сделали на нее свою полностью вокальную аранжировку, добавив текст, написанный Вячеславом Шараповым.


Популярность новой версии принесли концертные исполнения и размещенные на YouTube телевизионные видеозаписи, где она звучит на разных языках. Больше всего — более 650 тысяч просмотров — у русскоязычной версии композиции. Около 280 тысяч просмотров у белорусскоязычного варианта. Больше 100 тысяч — у версии на польском языке. При этом существует также версия композиции на украинском языке.

 
 
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Вокальная версия «Полонеза Огинского» в исполнении белорусского государственного ансамбля «Песняры» собрала более миллиона просмотров на YouTube, войдя в топ-5...
 
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