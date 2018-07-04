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The Wall Street Journal: В Саудовской Аравии произошли ряд коррупционных задержаний
В Саудовской Аравии власти продолжают задерживать людей в рамках масштабной антикоррупционной кампании, пишет американская газета
Некоторые должностные лица признались изданию, что некоторые из фигурантов расследования подвергаются жестокому обращению. Некоторых задержанных поместили под стражу без предъявления обвинений, вторым не разрешают встретиться с родственниками, а других избивали и лишали сна.
Представители правительства Саудовской Аравии воздержались от комментариев на просьбы WSJ о предоставлении подробностей. Замгенерального прокурора страны сообщил, что некоторые задержанные обвиняются не только в коррупции, но им также предъявляется обвинение в угрозе национальной безопасности и террористической деятельности.
О заключении ряда членов королевской семьи Саудовской Аравии под стражу по обвинению в коррупции стало известно в ноябре 2017 года. Среди них оказался в том числе племянник короля Аль-Валид ибн Талал Аль Сауд, чье состояние оценивается в $16,8 млрд.
Критики правительства говорят, что продолжающиеся аресты — это попытка принца Мухаммеда объединить силы против его возможных противников. Принц же отрицает обвинение, указывая, что объявление его наследником было поддержано большинством членов королевской семьи и никем не оспаривалось.
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В Саудовской Аравии власти продолжают задерживать людей в рамках масштабной антикоррупционной кампании, пишет американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на...
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