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The Wall Street Journal: В Саудовской Аравии произошли ряд коррупционных задержаний

05.07.2018 18:23 — Разное | Партизан  
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В Саудовской Аравии власти продолжают задерживать людей в рамках масштабной антикоррупционной кампании, пишет американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди близких к задержанным лиц и высокопоставленных чиновников. Но при этом издание не сообщает никаких данных о задержанных лицах.

Некоторые должностные лица признались изданию, что некоторые из фигурантов расследования подвергаются жестокому обращению. Некоторых задержанных поместили под стражу без предъявления обвинений, вторым не разрешают встретиться с родственниками, а других избивали и лишали сна.

Представители правительства Саудовской Аравии воздержались от комментариев на просьбы WSJ о предоставлении подробностей. Замгенерального прокурора страны сообщил, что некоторые задержанные обвиняются не только в коррупции, но им также предъявляется обвинение в угрозе национальной безопасности и террористической деятельности.

О заключении ряда членов королевской семьи Саудовской Аравии под стражу по обвинению в коррупции стало известно в ноябре 2017 года. Среди них оказался в том числе племянник короля Аль-Валид ибн Талал Аль Сауд, чье состояние оценивается в $16,8 млрд.

Критики правительства говорят, что продолжающиеся аресты — это попытка принца Мухаммеда объединить силы против его возможных противников. Принц же отрицает обвинение, указывая, что объявление его наследником было поддержано большинством членов королевской семьи и никем не оспаривалось.

 
 
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В Саудовской Аравии власти продолжают задерживать людей в рамках масштабной антикоррупционной кампании, пишет американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на...
 
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