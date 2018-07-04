Административно-территориальная реформа: кого с кем будут объединять?

Следует отметить персональные поручения главы государства Совету Республики — изучить и дать предложения по вопросам, касающимся административно-территориального устройства нашей страны. Мы сформировали рабочую группу, которая приступила к работе. Будем признательны членам Совета Республики и всем гражданам страны за предложения и идеи. — Михаил Мясникович









Сейчас в Беларуси 118 районов на 6 областей, 104 города районного подчинения, 10 городов областного подчинения и столица республики. В ходе реформы может произойти объединение некоторых районов, а также городов и прилегающих к ним районов для оптимизации численности госаппарата и некоторых служб.





Республика Беларусь сохранила административно-территориальное устройство БССР. Последняя реформа была проведена в 1960 году, когда Молодечненская область была упразднена, а ее районы переподчинены Витебской, Гродненской и Минской областям.