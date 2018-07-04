И все же допинг? USA Today считает победы сборной России на ЧМ-2018 грандиозной аферой

"Пока самой интригующей историей чемпионата мира по футболу может быть удивительное выступление России. Когда русские победили Испанию, весь футбольный мир, включая СМИ, в один голос закричал: "Ох, это настоящая история Золушки!" Что ж, пусть так. Но тогда стеклянная туфелька полна гормона роста", - пишет автор на сайте издания.





Роджерс удивляется, как Россия удачно обманывает весь мир.





"Какое удивительное проявление доверчивости мы наблюдаем от тех, кто должен знать лучше: сети, корпоративные спонсоры, проницательные болельщики и большая часть новостных СМИ. Россия – это самая дьявольски допинговая спортивная держава планеты", - говорится в статье.





Журналист уверен, что такая допинг-афера с ЧМ-2018, это позор всему международному спорту и спортивным СМИ по всему миру.





"Кто-то пытался Россию наказывать, но её должностные лица всё равно идут дальше, лгут, отрицают и запутывают. Это массовая, общенациональная машина обмана, утвердившая на Олимпиаде и чемпионатах мира такое бессовестное пренебрежение к принципам честной игры и верховенству закона, которое мы в последний раз видели у Восточной Германии. И теперь мы думаем, что все они чисты? То есть они, как умалишённые, обманывают с легкоатлетами, пловцами и многими другими, но не с футболистами?", - подытожил автор.



