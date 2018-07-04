ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

И все же допинг? USA Today считает победы сборной России на ЧМ-2018 грандиозной аферой

05.07.2018 18:16 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Обозреватель американской газеты Usa Today Мартин Роджерс считает, что весь успех сборной России на ЧМ-2018 построен на использовании допинга.

И все же допинг? USA Today считает победы сборной России на ЧМ-2018 грандиозной аферой
"Пока самой интригующей историей чемпионата мира по футболу может быть удивительное выступление России. Когда русские победили Испанию, весь футбольный мир, включая СМИ, в один голос закричал: "Ох, это настоящая история Золушки!" Что ж, пусть так. Но тогда стеклянная туфелька полна гормона роста", - пишет автор на сайте издания.

Роджерс удивляется, как Россия удачно обманывает весь мир.

"Какое удивительное проявление доверчивости мы наблюдаем от тех, кто должен знать лучше: сети, корпоративные спонсоры, проницательные болельщики и большая часть новостных СМИ. Россия – это самая дьявольски допинговая спортивная держава планеты", - говорится в статье.

Журналист уверен, что такая допинг-афера с ЧМ-2018, это позор всему международному спорту и спортивным СМИ по всему миру.

"Кто-то пытался Россию наказывать, но её должностные лица всё равно идут дальше, лгут, отрицают и запутывают. Это массовая, общенациональная машина обмана, утвердившая на Олимпиаде и чемпионатах мира такое бессовестное пренебрежение к принципам честной игры и верховенству закона, которое мы в последний раз видели у Восточной Германии. И теперь мы думаем, что все они чисты? То есть они, как умалишённые, обманывают с легкоатлетами, пловцами и многими другими, но не с футболистами?", - подытожил автор.


 
 
Ссылка на источник 13
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обозреватель американской газеты Usa Today Мартин Роджерс считает, что весь успех сборной России на ЧМ-2018 построен на использовании допинга.
 
Новости дня
Новости разные
 
Уголовное дело о гибели Коржича направлено в Верховный суд
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.07.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.07.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика