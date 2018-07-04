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Правозащитников под любыми предлогами не пускают наблюдать в тюрьмы

05.07.2018 18:11 — Разное | Партизан  
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На днях председателя «Правовой инициативы» Викторию Федорову не включили в Гомельскую областную общественную наблюдательную комиссию, сообщается на официальном сайте правозащитной организации.

Первый заместитель начальника главного управления юстиции Гомельского облисполкома Д.В. Кухарев, посчитал, что сем человек достаточно для Комиссии при осуществлении ее деятельности и объективной необходимости в увеличении ее количественного состава не имеется. Напомним, в соответствии с законодательством численность комиссии может достигать 11 человек. В своем ответе Д. Кухарев ссылается на результаты работы комиссии.

Действительно, результаты работы комиссии «впечатляют»: за десять лет Гомельская ОНК посетила 23 исправительных учреждения на территории Гомельской области, почти по два посещения в год. Индикаторы результативности - восемь статей, подготовленных и опубликованных в местных и республиканских средствах массовой информации (реже одной статьи в год) и 24 заседания, на которых принимались планы работы Комиссии на полугодие, обсуждались результаты посещений исправительных учреждений и деятельности Комиссии. К сожалению, нет никакой информации о результатах контроля за деятельностью органов и учреждений, исполняющих наказание и иные меры уголовной ответственности - сколько нарушений выявлено, сколько осужденных обращались с жалобами и др. 

«В очередной раз по различным основаниям меня отказываются включать в ОНК. На этот раз отказ даже не попытались адекватно мотивировать. И если в Республиканской ОНК не было свободных мест, то в Гомельской – места есть, но почему-то не для меня.

Проблемы в местах несвободы есть, и эффективная работа ОНК способствовала бы решению этих проблем и соблюдению прав осужденных. Результаты работы Гомельской ОНК, мягко говоря, не впечатляют. Может, им как раз нужен восьмой человек, чтобы повысить эффективность работы?» - подчеркивает Виктория Федорова.

 
 
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На днях председателя «Правовой инициативы» Викторию Федорову не включили в Гомельскую областную общественную наблюдательную комиссию, сообщается на...
 
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