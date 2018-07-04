Правозащитников под любыми предлогами не пускают наблюдать в тюрьмы

Первый заместитель начальника главного управления юстиции Гомельского облисполкома Д.В. Кухарев, посчитал, что сем человек достаточно для Комиссии при осуществлении ее деятельности и объективной необходимости в увеличении ее количественного состава не имеется. Напомним, в соответствии с законодательством численность комиссии может достигать 11 человек. В своем ответе Д. Кухарев ссылается на результаты работы комиссии.





Действительно, результаты работы комиссии «впечатляют»: за десять лет Гомельская ОНК посетила 23 исправительных учреждения на территории Гомельской области, почти по два посещения в год. Индикаторы результативности - восемь статей, подготовленных и опубликованных в местных и республиканских средствах массовой информации (реже одной статьи в год) и 24 заседания, на которых принимались планы работы Комиссии на полугодие, обсуждались результаты посещений исправительных учреждений и деятельности Комиссии. К сожалению, нет никакой информации о результатах контроля за деятельностью органов и учреждений, исполняющих наказание и иные меры уголовной ответственности - сколько нарушений выявлено, сколько осужденных обращались с жалобами и др.





«В очередной раз по различным основаниям меня отказываются включать в ОНК. На этот раз отказ даже не попытались адекватно мотивировать. И если в Республиканской ОНК не было свободных мест, то в Гомельской – места есть, но почему-то не для меня.





Проблемы в местах несвободы есть, и эффективная работа ОНК способствовала бы решению этих проблем и соблюдению прав осужденных. Результаты работы Гомельской ОНК, мягко говоря, не впечатляют. Может, им как раз нужен восьмой человек, чтобы повысить эффективность работы?» - подчеркивает Виктория Федорова.