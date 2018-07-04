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«Пришёл с сыновьями покупать полотенца»: как Солодуха познакомился с женой
Новости Беларуси. Супруги рассказали историю знакомства во время праздничного канала
Расскажите вашу историю любви.
Александр Солодуха, заслуженный артист Республики Беларусь:
Искра проскочила именно тогда?
Александр Солодуха:
Наталья, а Вы его заметили сразу?
Наталья Солодуха:
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Новости Беларуси. Супруги рассказали историю знакомства во время праздничного канала «Беларусь навсегда». Ботаник подарил Солодухе кизил во время эфира на СТВ ...
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