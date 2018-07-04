«Пришёл с сыновьями покупать полотенца»: как Солодуха познакомился с женой

Новости Беларуси. Супруги рассказали историю знакомства во время праздничного канала «Беларусь навсегда» .

Ботаник подарил Солодухе кизил во время эфира на СТВ

Расскажите вашу историю любви.

Александр Солодуха, заслуженный артист Республики Беларусь:

Пришёл с сыновьями покупать полотенца в один из магазинчиков на «Заходні» рынок, на улице Притыцкого. В этом магазинчике работала Наталья.

Через неделю я пришёл покупать полотенца для себя.





Искра проскочила именно тогда?

Александр Солодуха:

Именно тогда.

Наталья, а Вы его заметили сразу?





Наталья Солодуха:

Всё-таки, Александр уже в то время был известным человеком в нашей стране. И тогда уже «из каждого утюга» звучали «Здравствуй, чужая милая», «Калина». И когда зашёл лучезарный – обаятельный, улыбчивый – мужчина, сердце дрогнуло.