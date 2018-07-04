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«Пришёл с сыновьями покупать полотенца»: как Солодуха познакомился с женой

05.07.2018 19:21 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Супруги рассказали историю знакомства во время праздничного канала «Беларусь навсегда».

Ботаник подарил Солодухе кизил во время эфира на СТВ

Расскажите вашу историю любви.

Александр Солодуха, заслуженный артист Республики Беларусь:
Пришёл с сыновьями покупать полотенца в один из магазинчиков на «Заходні» рынок, на улице Притыцкого. В этом магазинчике работала Наталья.

Через неделю я пришёл покупать полотенца для себя.  

«Пришёл с сыновьями покупать полотенца»: как Солодуха познакомился с женой

Искра проскочила именно тогда?

Александр Солодуха:
Именно тогда.

Наталья, а Вы его заметили сразу?

«Пришёл с сыновьями покупать полотенца»: как Солодуха познакомился с женой

Наталья Солодуха:
Всё-таки, Александр уже в то время был известным человеком в нашей стране. И тогда уже «из каждого утюга» звучали «Здравствуй, чужая милая», «Калина». И когда зашёл лучезарный – обаятельный, улыбчивый – мужчина, сердце дрогнуло.

 
Теги: знакомства
 
 
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Новости Беларуси. Супруги рассказали историю знакомства во время праздничного канала «Беларусь навсегда». Ботаник подарил Солодухе кизил во время эфира на СТВ ...
 
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