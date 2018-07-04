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«Очень люблю их детские консервы. Как паштет на бутербродик»: Грибалёва про оршанский комбинат
Новости Беларуси. О малой родине певицы говорили во время праздничного канала
Какие ассоциации возникают при слове Орша?
Лариса Грибалёва, певица:
Как паштет на бутербродик иногда. Сейчас ездили мы с детьми на юг, и я брала с собой, на всякий случай – мало ли, не пойдёт местная еда, эти консервы.
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Новости Беларуси. О малой родине певицы говорили во время праздничного канала «Беларусь навсегда». Какие ассоциации возникают при слове Орша? Лариса Грибалёва,...
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