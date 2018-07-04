Инвалидность не может помешать самовыражению: в Минске прошёл фестиваль творчества «Июньские встречи»

Новости Беларуси. Искусство для каждого. В Минском специализированном образовательно-реабилитационном центре прошел областной фестиваль творчества «Июньские встречи», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.





Жители Минской области старше 18 лет демонстрировали свои таланты. Участники на деле показали, что инвалидность не может помешать самовыражению и воли к жизни. Живопись, декоративно-прикладное искусство, эстрадный вокал, авторская песня – для этих артистов нет границ.





Анна Горчакова, председатель правления Минской областной организации общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов»:

Здесь представлено очень много городов: и Воложин, и Клецк, и Слуцк, и Копыль… Это я еще не всех перечислила. Это самые любимые моменты жизни безусловно. Честно признаюсь, каждый человек стремится к тому, чтобы самореализоваться, показать свое творчество. Если заглянуть в зал, то можно увидеть, с какой огромной радостью все происходит, какой там накал эмоций.





Музыкальный конкурс «Июньские встречи» – это лишь отборочный этап. Лучшие артисты в июле попадут на Международный фестиваль «Славянский базар», который пройдет в Витебске.