|
Инвалидность не может помешать самовыражению: в Минске прошёл фестиваль творчества «Июньские встречи»
Новости Беларуси. Искусство для каждого. В Минском специализированном образовательно-реабилитационном центре прошел областной фестиваль творчества «Июньские встречи», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Жители Минской области старше 18 лет демонстрировали свои таланты. Участники на деле показали, что инвалидность не может помешать самовыражению и воли к жизни. Живопись, декоративно-прикладное искусство, эстрадный вокал, авторская песня – для этих артистов нет границ.
Анна Горчакова, председатель правления Минской областной организации общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов»:
Музыкальный конкурс «Июньские встречи» – это лишь отборочный этап. Лучшие артисты в июле попадут на Международный фестиваль «Славянский базар», который пройдет в Витебске.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инвалидность не может помешать самовыражению: в Минске прошёл фестиваль творчества «Июньские встречи»
Новости Беларуси. Искусство для каждого. В Минском специализированном образовательно-реабилитационном центре прошел областной фестиваль творчества «Июньские...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)