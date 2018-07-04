Лариса Грибалёва: «Старшая дочка выносит модный приговор – она мне много даёт советов»

Новости Беларуси. Как певица формирует гардероб, обсуждали во время праздничного канала «Беларусь навсегда» .

«Очень люблю их детские консервы. Как паштет на бутербродик»: Грибалёва про оршанский комбинат

Кто выносит Вам модный приговор?

Лариса Грибалёва, певица:

Сейчас у меня старшая дочка, ей 15 лет будет, и поэтому она уже у меня выносит модный приговор. Она мне много даёт советов.

Собирались мы сегодня вместе, опять же, на эфир.





Существует ли, по Вашему мнению, дресс-код для такого дня, как День Независимости?

Лариса Грибалёва:

Конечно. Мне кажется, лён, о котором мы говорили, и орнамент белорусский, который присутствует сегодня у вас в костюмах – это, думаю, как раз-таки, праздничный дресс-код нашего 3 июля.