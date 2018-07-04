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Лариса Грибалёва: «Старшая дочка выносит модный приговор – она мне много даёт советов»
Новости Беларуси. Как певица формирует гардероб, обсуждали во время праздничного канала
Кто выносит Вам модный приговор?
Лариса Грибалёва, певица:
Существует ли, по Вашему мнению, дресс-код для такого дня, как День Независимости?
Лариса Грибалёва:
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Новости Беларуси. Как певица формирует гардероб, обсуждали во время праздничного канала «Беларусь навсегда». «Очень люблю их детские консервы. Как паштет на...
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