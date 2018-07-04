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«Кукурбитацина не ощущается?»: как Шаркунова пробовала отличить пинские огурцы от других
Новости Беларуси. Отличит ли коренная пинчанка огурцы, созревшие под полесским солнцем, от тех, что выросли в других местах?
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Новости Беларуси. Отличит ли коренная пинчанка огурцы, созревшие под полесским солнцем, от тех, что выросли в других местах? «Накрутили волосы на сахар и пошли»:...
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