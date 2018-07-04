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В Минске таксист пополнил баланс своего телефона на 65 рублей с банковской карты пассажира

05.07.2018 18:43 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Минске таксист присвоил чужую банковскую карту и пополнил с нее баланс мобильного телефона.

По информации ГУВД Мингорисполкома, инцидент произошел 15 июня. К правоохранителям обратились сотрудники одного из банков с просьбой помочь установить лицо, которое незаконно перевело деньги с банковской карты их клиента.

Было установлено, что карточка была утеряна владельцем в такси. Ее нашел водитель, который перевел себе 65 рублей на счет мобильного телефона. Позже водитель попытался совершить повторную попытку, но ему было отказано в осуществлении операции.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хищение путем использования компьютерной техники».

«2 недели назад мне «ВКонтакте» написал друг»: как уберечься от интернет-мошенников (читать далее).

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске таксист присвоил чужую банковскую карту и пополнил с нее баланс мобильного телефона. По информации ГУВД Мингорисполкома, инцидент...
 
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