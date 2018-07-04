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Строительство биологических очистных сооружений в Березино выходит на финишную прямую
Новости Беларуси. Специалисты работают в две смены с опережением графика. Возвели уже около 80 % от плана, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Объект уникален, его аналогов в Беларуси нет. Очищать воду от загрязнений будут специальные бактерии. В чем преимущества такого метода и когда ждать открытия комплекса?
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Новости Беларуси. Специалисты работают в две смены с опережением графика. Возвели уже около 80 % от плана, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Объект уникален,...
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