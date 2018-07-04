Строительство биологических очистных сооружений в Березино выходит на финишную прямую

Новости Беларуси. Специалисты работают в две смены с опережением графика. Возвели уже около 80 % от плана, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.





Объект уникален, его аналогов в Беларуси нет. Очищать воду от загрязнений будут специальные бактерии. В чем преимущества такого метода и когда ждать открытия комплекса?

Подробности в видеоматериале.











