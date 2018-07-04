ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Прогноз погоды на 6 июля

05.07.2018 19:54 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Дождливый южный циклон покинул нашу страну. В ближайшие дни погоду в Беларуси будут определять воздушные массы, поступающие с акватории Балтийского моря. Будет довольно солнечно и тепло, но не жарко. Осадки возможны, однако, не такие затяжные и интенсивные, как в первые дни месяца.

В пятницу ожидается переменная облачность. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура ночью и утром в пределах 9 – 15 выше ноля. Днём воздух прогреется до +27. По северо-востоку будет чуть прохладнее +21…+23. В столице ожидается без существенных осадков, +22…+24. Атмосферное давление будет расти.

Приблизительно такая же погода сохранится и в выходные. Ночью – в отдельных районах, а утром и днём – на большей части страны возможны кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Преобладающая температура воздуха ночью от 10 до 15 тепла, днём +25…+27 выше ноля.

И немного метеоистории. Самым жарким за весь период наблюдений этот день был в 2015. В Пинске столбики термометров замерли на отметке +34. А самая холодная ночь была в 1992 в Кличеве – всего три градуса выше ноля. 5 июля 2007 в Брестской области прошли сильные ливни, выпало 80 мм осадков, это больше месячной нормы.

В народном календаре сегодня день Евсевия. Время собирать целебные травы и заготавливать веники для бани. Считалось, если в этот день идёт дождь, то будет богатый урожай хлеба. Жаркий день, примета, что в декабре ударят сильные морозы. Если на камнях появляется влага – скоро быть дождю. А если комары летают роем – к хорошей погоде. 

 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
​Дождливый южный циклон покинул нашу страну. В ближайшие дни погоду в Беларуси будут определять воздушные массы, поступающие с акватории Балтийского моря. Будет...
 
Новости дня
Новости разные
 
Тадеуш Кондрусевич о ситуации с Военным кладбищем: Сохраним нашу историю!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.07.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.07.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика