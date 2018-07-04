Прогноз погоды на 6 июля

Дождливый южный циклон покинул нашу страну. В ближайшие дни погоду в Беларуси будут определять воздушные массы, поступающие с акватории Балтийского моря. Будет довольно солнечно и тепло, но не жарко. Осадки возможны, однако, не такие затяжные и интенсивные, как в первые дни месяца.

В пятницу ожидается переменная облачность. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура ночью и утром в пределах 9 – 15 выше ноля. Днём воздух прогреется до +27. По северо-востоку будет чуть прохладнее +21…+23. В столице ожидается без существенных осадков, +22…+24. Атмосферное давление будет расти.

Приблизительно такая же погода сохранится и в выходные. Ночью – в отдельных районах, а утром и днём – на большей части страны возможны кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Преобладающая температура воздуха ночью от 10 до 15 тепла, днём +25…+27 выше ноля.

И немного метеоистории. Самым жарким за весь период наблюдений этот день был в 2015. В Пинске столбики термометров замерли на отметке +34. А самая холодная ночь была в 1992 в Кличеве – всего три градуса выше ноля. 5 июля 2007 в Брестской области прошли сильные ливни, выпало 80 мм осадков, это больше месячной нормы.

В народном календаре сегодня день Евсевия. Время собирать целебные травы и заготавливать веники для бани. Считалось, если в этот день идёт дождь, то будет богатый урожай хлеба. Жаркий день, примета, что в декабре ударят сильные морозы. Если на камнях появляется влага – скоро быть дождю. А если комары летают роем – к хорошей погоде.