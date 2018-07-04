В Нидерландах из музея украли яд

Из Музея науки и медицины Германа Бургаве в нидерландском городе Лейден украли флакон со смертельным ядом кураре.

Яд хранился в спрессованном виде в стеклянном флаконе с красной крышкой. В свою очередь, флакон был спрятан в сейф, который и украли злоумышленники. Полицейские пытаются найти реликвию и устанавливают, не пропало ли из музея что-нибудь ещё. Людей призывают быть внимательными, а обнаружившим яд настоятельно рекомендуют к нему не прикасаться. Когда яд попадает в кровь, то парализует мышцы, что приводит к остановке дыхания и смерти.

Индейцы Южной Америки использовали яд кураре для охоты, намазывая им наконечники стрел. В Нидерландах вещество используют как мышечный релаксант при эвтаназии.