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Молодежь Кировщины выбирает студотряды!

05.07.2018 — Разное | Кировец  
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Молодежь Кировщины выбирает студотряды!

Очередной трудовой семестр на Кировщине набирает обороты: среди школьников и учащихся учреждений образования района популярной становится работа в студенческих отрядах во время летних каникул. Польза такого времяпрепровождения очевидна — заработанные деньги, работа в коллективе, новые полезные навыки и умения.

На сегодняшний день в ИООО «Кировский пищевой комбинат» действует сервисный студенческий отряд из СШ №2 им.К.П.Орловского.  В его работе принимают участие 8 ребят и девчонок. 

В обязанности подростков входят несложные обязанности подсобных рабочих: подготовка пищевого сырья, этикетировка, штамповка продукции, написание ярлыков, упаковка. Помогает ребятам их преподаватель Анастасия Панасенко.

Молодежь Кировщины выбирает студотряды!
Трудовой день начинается в 8 часов утра, заканчивают работу в 16.00. За процессом наблюдают мастера и инженер по охране труда предприятия, налажен он с учетом всех норм правовых актов по охране труда — с участниками студотряда проведен инструктаж по технике безопасности, им выдана необходимая спецодежда, средства индивидуальной защиты, контролируется соблюдение норм подъема и переноса несовершеннолетними тяжестей. Организовано и время отдыха — в отведенный перерыв ребята могут пообедать в комнате приема пищи, а в конце дня воспользоваться душевыми.

Молодежь Кировщины выбирает студотряды!
Стоит отметить, что  отряд состоит из выпускников, которым приходилось во время работы принимать участие в централизованном тестировании. С этим проблем не возникало — каждый в нужный день мог взять «увольнительную».

Мастера очень довольны работой отряда, он зарекомендовал себя с хорошей стороны: ребята дисциплинированы и ответственно относятся к работе.

ИООО «Кировский пищевой комбинат» будет и дальше сотрудничать с подростками. 13 июля школьный студотряд  закончит свою деятельность, а на смену ему придут учащиеся из Жиличского сельхозколледжа.

Фото Максима МИКЕШИНА.

 
 
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Очередной трудовой семестр на Кировщине набирает обороты: среди школьников и учащихся учреждений образования района популярной становится работа в...
 
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