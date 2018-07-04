Молодежь Кировщины выбирает студотряды!





Очередной трудовой семестр на Кировщине набирает обороты: среди школьников и учащихся учреждений образования района популярной становится работа в студенческих отрядах во время летних каникул. Польза такого времяпрепровождения очевидна — заработанные деньги, работа в коллективе, новые полезные навыки и умения.

На сегодняшний день в ИООО «Кировский пищевой комбинат» действует сервисный студенческий отряд из СШ №2 им.К.П.Орловского. В его работе принимают участие 8 ребят и девчонок.

В обязанности подростков входят несложные обязанности подсобных рабочих: подготовка пищевого сырья, этикетировка, штамповка продукции, написание ярлыков, упаковка. Помогает ребятам их преподаватель Анастасия Панасенко.



Трудовой день начинается в 8 часов утра, заканчивают работу в 16.00. За процессом наблюдают мастера и инженер по охране труда предприятия, налажен он с учетом всех норм правовых актов по охране труда — с участниками студотряда проведен инструктаж по технике безопасности, им выдана необходимая спецодежда, средства индивидуальной защиты, контролируется соблюдение норм подъема и переноса несовершеннолетними тяжестей. Организовано и время отдыха — в отведенный перерыв ребята могут пообедать в комнате приема пищи, а в конце дня воспользоваться душевыми.



Стоит отметить, что отряд состоит из выпускников, которым приходилось во время работы принимать участие в централизованном тестировании. С этим проблем не возникало — каждый в нужный день мог взять «увольнительную».

Мастера очень довольны работой отряда, он зарекомендовал себя с хорошей стороны: ребята дисциплинированы и ответственно относятся к работе.

ИООО «Кировский пищевой комбинат» будет и дальше сотрудничать с подростками. 13 июля школьный студотряд закончит свою деятельность, а на смену ему придут учащиеся из Жиличского сельхозколледжа.

Фото Максима МИКЕШИНА.