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Киберспортсмены ФК "Динамо-Брест" победили в престижном турнире
05.07.2018 20:00 — Разное | Виртуальный Брест
Киберспортсмены ФК "Динамо-Брест" победили в престижном турнире по Counter-Strike: Global Offensive - "МЭТА'18", сообщили БЕЛТА в Белорусской федерации киберспорта.
Соревнования собрали восемь лучших команд Беларуси. Семь из них отобрались путем онлайн-квалификаций (GoodJob, Londongoodbye, Evolution, Godlike, Shipachi, Junost.org и T00easy), которая проходила в июне.
Специальное приглашение на турнир получил казахский коллектив Syman Gaming.
Титул чемпионов "МЭТА'18". CS:GO завоевала команда GoodJob из ФК "Динамо-Брест". Серебряным призером стала команда Londongoodbye. 3-4-е места разделили между собой коллективы Evolution и Godlike. Общий призовой фонд составил $1,5 тыс.-0-
Фото Белорусской федерации киберспорта
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Киберспортсмены ФК "Динамо-Брест" победили в престижном турнире по Counter-Strike: Global Offensive - "МЭТА'18", сообщили БЕЛТА в Белорусской федерации киберспорта. ...
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