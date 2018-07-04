Киберспортсмены ФК "Динамо-Брест" победили в престижном турнире по Counter-Strike: Global Offensive - "МЭТА'18", сообщили БЕЛТА в Белорусской федерации киберспорта.



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Соревнования собрали восемь лучших команд Беларуси. Семь из них отобрались путем онлайн-квалификаций (GoodJob, Londongoodbye, Evolution, Godlike, Shipachi, Junost.org и T00easy), которая проходила в июне.



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Специальное приглашение на турнир получил казахский коллектив Syman Gaming.



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Титул чемпионов "МЭТА'18". CS:GO завоевала команда GoodJob из ФК "Динамо-Брест". Серебряным призером стала команда Londongoodbye. 3-4-е места разделили между собой коллективы Evolution и Godlike. Общий призовой фонд составил $1,5 тыс.-0-



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Фото Белорусской федерации киберспорта