В воскресенье, 8 июля на пл. Ленина пройдет спортивный фестиваль, посвященный футболу

В грядущее воскресенье, 8 июля 2018 года, на главной площади Бреста пройдет спортивный фестиваль, посвященный одному из самых популярных видов спорта — футболу.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56978.php

Читать полностью в источнике с фото:







В ходе мероприятия вы сможете принять участие в различных викторинах, конкурсах и увлекательных играх на заданную тематику.



Не упустите свой шанс!



«Гвоздем» программы станет выставка редкой футбольной атрибутики лучших команд мира от брестских коллекционеров. Майки голкиперов и нападающих легендарных команд, мячи с автографами известных футболистов, коллекционные альбомы и многое другое – у каждого из вас будет уникальная возможность прикоснуться к артефактам настоящей футбольной истории.



В рамках праздника состоится торжественная церемония награждения победителей юношеских первенств Республики Беларусь по футболу, а также пройдет городской этап областной профилактической акции «Молодежь за безопасность и правопорядок».



Приглашаем всех на спортивный фестиваль «Брест – город футбольных традиций»!



Ждем вас в 11.00 на площади Ленина.

Будем рады вас видеть!