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В воскресенье, 8 июля на пл. Ленина пройдет спортивный фестиваль, посвященный футболу
05.07.2018 20:00 — Разное | Виртуальный Брест
В грядущее воскресенье, 8 июля 2018 года, на главной площади Бреста пройдет спортивный фестиваль, посвященный одному из самых популярных видов спорта — футболу.
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В грядущее воскресенье, 8 июля 2018 года, на главной площади Бреста пройдет спортивный фестиваль, посвященный одному из самых популярных видов спорта — футболу. В...
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