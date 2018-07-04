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За границей находятся 89 граждан Беларуси, которые приобретали туры в "Натали Турс" – О.Вышинская

05.07.2018 19:33 — Разное | Интерфакс  
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89 граждан Беларуси, которые приобретали путевки в компании "Натали Турс", по состоянию на 5 июля 2018 года находятся за границей, сообщила директор представительства "Натали Турс" в Минске Ольга Вышинская.

"В настоящий момент за границей находится 89 граждан Республики Беларусь, которые приобретали туры в "Натали Турс", - заявила она на совещании в министерстве спорта и туризма Беларуси, которое состоялось в четверг и было посвящено ситуации, связанной с туркомпанией "Натали Турс".

По словам Вышинской, этим людям не стоит беспокоиться: их авиабилеты оплачены, туристы смогут спокойно вернуться на Родину.  Данные о количестве оплаченных белорусскими туристами туров, которые были аннулированы, уточняются.

По предварительным сведениям, глубина продаж чартерных программ рассчитана до середины сентября. Эти туры приобрели порядка 400 граждан.

О.Вышинская заверила, что с каждым клиентом компания намерена работать индивидуально с тем, чтобы минимизировать издержки для туристов и компенсировать им финансовые потери.

Руководство общественных туристических организаций выразило готовность оказать консультативную помощь директору представительства "Натали Турс" с учетом опыта и сложившейся практики, сообщили в пресс-службе Минспорта.

По словам заместителя министра спорта и туризма Беларуси Михаила Портного, его ведомство находится в постоянном контакте с руководством Федерального агентства по туризму Российской Федерации (Ростуризм).

В частности, руководителю Ростуризма Олегу Сафонову направлено официальное письмо, в котором российская сторона проинформирована о том, что на белорусском туристическом рынке складывается непростая ситуация, связанная с действиями российского туроператора "Натали Турс".

"Кроме того, состоялся телефонный разговор с главой Ростуризма, в ходе которого Олег Сафонов попросил белорусских коллег предоставить полную информацию о гражданах Беларуси, которые приобретали туры в "Натали Турс" и в настоящее время отдыхают за границей", - отметили в Минспорта.

О.Сафонов пообещал содействие в разрешении ситуации с "Натали Турс" и ее аффилированной компанией "Панорама Тур".

Ранее стало известно, что отельеры в Испании, Италии, Турции, на Кипре и в других странах отказываются размещать клиентов "Натили Турс" в связи неперечислением денег туроператором за оказание услуг.

В понедельник глава компании Владимир Воробьев призвал агентства, работающие с "Натали Турс", поддержать партнера в трудной ситуации, а также к "пониманию и терпению". Он заявил, что пытается минимизировать неудобства для клиентов, ищет для компании новых принимающих партнеров вместо тех, кто отказался работать с туроператоров из-за неоплат.

В среду В.Воробьев заявил, что туроператор намерен выплатить компенсации по требованию, а также предоставить нереализованные в нынешнем году услуги следующим летом.

"Натали Турс" с 30 июня отменила чартерные программы в четыре страны - Испанию, Италию, Грецию и Турцию, мотивируя это тем, что нужно снизить издержки от летающих недозагруженными из-за падения спроса чартерных рейсов.

 
Теги: Минск
 
 
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89 граждан Беларуси, которые приобретали путевки в компании "Натали Турс", по состоянию на 5 июля 2018 года находятся за границей, сообщила директор представительства...
 
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