ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Американский посол заявил, что на саммите в Хельсинки Трамп проведет встречу с Путиным один на один

05.07.2018 19:19 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Посол США в РФ Джон Ханстман в ходе телефонного брифинга подтвердил журналистам, что на саммите президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина 16 июля лидеры двух стран проведут встречу один на один.

Издание "Политико" сообщает, что по словам Дж.Хантсмана, Д.Трамп "примет участие во встрече один на один с Путиным".

За этим последует встреча в расширенном формате американских и российских делегаций и рабочий обед.

Посол отметил, что эта встреча должна "определить, хочет ли Россия добиться прогресса" в двусторонних отношениях.

"На самом деле мяч на российской стороне поля", - подчеркнул посол.

Ранее в СМИ появилась информация, что Д.Трамп планирует вначале конфиденциально побеседовать с В.Путиным с глазу на глаз, после чего к лидерам присоединятся члены их делегаций.

3 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле допускают возможность встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки наедине, отметив, что глава российского государства чувствует себя комфортно в любом формате переговоров, которые удобны для его визави.

"Действительно, мы не исключаем, что если будет подтверждена предварительная договоренность и предварительное понимание, сначала состоится встреча двух президентов - Путина и Трампа - с глазу на глаз",- сказал журналистам Д.Песков

Отвечая на вопрос, насколько Кремлю подходит такой формат встречи, который, согласно сообщениям СМИ, предлагает американская сторона, он заявил: "Абсолютно подходит".

"Вы знаете, что президент Путин, скажем так, комфортно себя чувствует в любых форматах, которые комфортны его собеседникам", - добавил он.

 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Посол США в РФ Джон Ханстман в ходе телефонного брифинга подтвердил журналистам, что на саммите президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина 16 июля...
 
Новости дня
Новости разные
 
Учительский посох Дианы Рубцовой из Долгополья
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.07.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.07.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика