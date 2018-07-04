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Порошенко приветствует продление Советом ЕС санкций против России

05.07.2018 18:43 — Разное | Интерфакс  
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Президент Украины Петр Порошенко признателен Совету Европейского Союза за продление санкций против России и намерен в Брюсселе продолжить работу с лидерами ЕС по выработке стратегии противодействия российской угрозе.

"Приветствую единогласное одобрение решения Совета Евросоюза продлить до 31 января 2019 года экономические и секторальные санкции против России за грубую агрессию в отношении Украины. Высоко ценю солидарную поддержку государств-членов украинской независимости и территориальной целостности", - написал глава Украинского государства в Фейсбуке.

Он напомнил требования Украины: полное выполнение Минских договоренностей, вывод российских войск с Донбасса, введение миротворцев ООН, возобновление контроля над государственной границей, освобождение удерживаемых Россией украинских политических заключенных и заложников, возвращение Крыма.

"На следующей "украинской" неделе в Брюсселе продолжу работу с лидерами ЕС и евроатлантического сообщества по выработке стратегии противодействия российской угрозе", - сообщил П.Порошенко.

Как сообщалось, Совет ЕС объявил о продлении экономических санкций в отношении России еще на полгода.

"5 июля 2018 года Совет Евросоюза продлил до 31 января 2019 года экономические санкции, целью которых являются отдельные сектора российской экономики", - говорится в заявлении Совета ЕС.

Согласно заявлению, Совет ЕС единогласно и в письменной форме принял решение о продлении санкций в соответствии с правилами, предусмотренными для таких решений.

"Эти меры направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов, а также против сферы продукции двойного назначения. Первоначально они были введены 31 июля 2014 года сроком на один год в ответ на действия России по дестабилизации ситуации в Украине, а затем были усилены в сентябре 2014 года", - отмечается в заявлении.

Экономические санкции включают:

- ограничение доступа на первичный и вторичный рынок капитала ЕС для 5 российских финансовых учреждений с мажоритарной долей государства в уставном капитале и их дочерних подразделений, в которых эти организации имеют мажоритарную долю и которые учреждены за пределами ЕС, а также для трех крупных российских энергетических компаний и трех оборонных компаний;

- экспортный и импортный запрет на торговлю оружием;

- введение запрета на экспорт в Россию товаров двойного назначения для военных нужд или для российской армии;

- ограничение доступа России к отдельным, имеющим стратегическое значение, технологиям и услугам, которые могут использоваться для разработки и добычи нефти.

 
 
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