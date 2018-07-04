В Госдуме задумались над развитием агротуризма

Депутаты Госдумы от фракции "Единая Россия" предлагают дополнить российское законодательство положениями о новом виде деятельности в сельском хозяйстве - развитие туризма на сельских территориях.

"Соответствующий законопроект поддержал экспертно-консультативный совет фракции "Единая Россия" в Государственной Думе", - сказал в четверг один из авторов законодательной инициативы - первый замруководителя фракции Виктор Кидяев.

По его словам, "депутаты предлагают признать одной из целей государственной аграрной политики развитие малого и среднего предпринимательства на сельских территориях, включая развитие внутреннего туризма". Законопроект также предусматривает включение в сферу деятельности крестьянских и фермерских хозяйств "услуги по продвижению внутреннего туризма на сельских территориях".

В.Кидяев отметил, что "эти предложения направлены на придание дополнительного нового стимула социально-экономическому развитию сельских территорий и сельского хозяйства в целом".

"По данным ООН, туризм является самой быстрорастущей отраслью мировой экономики, стимулирует развитие еще 53 отраслей и входит в тройку доноров национальных экономик в мире. Сельский туризм, агротуризм, активно развивающийся в последние годы, способен повысить экономическое благополучие российских сёл", - считает он.

Основными пользователями закона, по мнению авторов, станут, в первую, очередь жители небольших населенных пунктов, не имеющих на своей территории крупных предприятий и организаций. "Там особо чувствительна проблема сезонности сельхозработ, отсутствие постоянных источников дохода в течение года. Внутренний туризм на сельских территориях будет содействовать решению этих проблем, предложит фермерам альтернативный официальный заработок", - отмечается в проекте закона.

По словам другого автора законопроекта - депутата Госдумы Светланы Максимовой, особо важным является, что сельский туризм не требует больших капиталовложений, крупных затрат со стороны государства - "он довольствуется использованием существующего потенциала сельских регионов: уникальных природных ресурсов и объектов историко-культурного значения; частного жилого фонда на селе; производимых в личных хозяйствах продуктов питания и т.п.".

"Оказание услуг внутреннего туризма на сельских территориях позволит обеспечить занятость населения и самозанятость, повысит доходы сельских жителей и местных бюджетов, окажет влияние на развитие малого предпринимательства. Включение в виды деятельности крестьянско-фермерских хозяйств услуг по продвижению внутреннего туризма на сельских территориях позволит привлечь дополнительные финансовые средства (в том числе господдержки) для развития материально-технической базы данных хозяйств", - считает С.Максимова.