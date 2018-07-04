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Тадеуш Кондрусевич о ситуации с Военным кладбищем: Сохраним нашу историю!

05.07.2018 19:35 — Разное | Партизан  
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Архиепископ, митрополит Минско-Могилевский написал обращение к государственным властям.

Архиепископ, митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич написал обращение к государственным властям и общественным организациям в связи с ситуацией с Военном кладбищем в Минске, передает catholic.by.

Кондрусевич напомнил об открытии второй очереди мемориального комплекса «Тростянец» как позитивного примера увековечения памяти. Но так называемое «благоустройство» Военного кладбища в Минске он назвал «негативным отношением к нашей истории».

Митрополит называет Военное кладбище, также как и Кальварийское, одними из самых древних некрополей в пределах Минска.

«Никто не противоречит тому, что время от времени необходимо упорядочивать кладбище, подобно тому, как время от времени мы делаем ремонт дорог, домов и т.д. Однако упорядочение кладбищ не должно искажать истории. На надгробных памятниках находятся имена погребенных, годы их жизни, нередко их род деятельности. На них мы также видим знаки их религиозной принадлежности», — написал Кондрусевич.

Благоустройство, которое началось на Военном кладбище в Минске, часто связано с уничтожением памятников и надгробных крестов, обращает внимание архиепископ. Он считает, что такой подход к делу уничтожает аутентичность кладбища как историко-культурной и религиозной ценности.

 
Теги: Минск
 
 
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Архиепископ, митрополит Минско-Могилевский написал обращение к государственным властям.
 
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