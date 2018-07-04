Тадеуш Кондрусевич о ситуации с Военным кладбищем: Сохраним нашу историю!

catholic.by . Архиепископ, митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич написал обращение к государственным властям и общественным организациям в связи с ситуацией с Военном кладбищем в Минске, передает





Кондрусевич напомнил об открытии второй очереди мемориального комплекса «Тростянец» как позитивного примера увековечения памяти. Но так называемое «благоустройство» Военного кладбища в Минске он назвал «негативным отношением к нашей истории».





Митрополит называет Военное кладбище, также как и Кальварийское, одними из самых древних некрополей в пределах Минска





«Никто не противоречит тому, что время от времени необходимо упорядочивать кладбище, подобно тому, как время от времени мы делаем ремонт дорог, домов и т.д. Однако упорядочение кладбищ не должно искажать истории. На надгробных памятниках находятся имена погребенных, годы их жизни, нередко их род деятельности. На них мы также видим знаки их религиозной принадлежности», — написал Кондрусевич.





Благоустройство, которое началось на Военном кладбище в Минске, часто связано с уничтожением памятников и надгробных крестов, обращает внимание архиепископ. Он считает, что такой подход к делу уничтожает аутентичность кладбища как историко-культурной и религиозной ценности.