Таксист пополнил баланс своего телефона с забытой пассажиром банковской карты

В Минске таксист присвоил забытую клиентом банковскую карту, а затем пополнил баланс своего телефона на 65 рублей, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

К столичным правоохранителям обратились сотрудники одного из банков с просьбой установить лицо, которое незаконно совершило операцию по переводу денежных средств с банковской карты, принадлежащей их клиенту. Выяснилось, что владелец потерял карту в такси. Нашедший её водитель ввёл данные карты в электронную международную платёжную систему и перевёл 65 рублей на расчётный счёт принадлежащего ему мобильного телефона. Молодой человек попробовал ещё раз перевести деньги, но в операции ему было отказано.

Таксист задержан. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по ч.2 ст.212 (хищение путём использования компьютерной техники) Уголовного кодекса Беларуси.