Белорусский чемпионат по футболу подошел к экватору. С 6 по 9 июля пройдут матчи 15 тура.



Неужели матч 16 тура в Бресте с трибун стадиона будет наблюдать легендарный и эксцентричный босс брестского «Динамо»? Фото: Reuters

Подтухшее пламя белорусского первенства с азартом раздули новости из стана брестчан. Беларусь узнала дату приезда в страну босса команды над Бугом Диего Марадоны. Чуть ранее аргентинец объявил, что хочет приобрести в брестское «Динамо» футболиста сборной Мексики , который стоит 40 млн евро.

Кроме того, Марадона сообщил, что 38-летний вратарь мексиканского «Дорадоса» Кристиан Кампестрини стал игроком брестского «Динамо». Правда, на сайте клуба об этом никакой информации нет.

Зато есть о том, что к команде присоединился украинский нападающий Алексей Хобленко . А 5 июля наш чемпионат разорвала громкая трансферная бомба — в Брест из Минска перебрался капитан столичного «Динамо» Александр Нойок, который сразу же приступил к тренировкам. И напомним, что 15 июня Брест подписал Сергея Кривца .

Очень скоро мы узнаем, как молодой тренер команды Алексей Шпилевский распорядится пополнением, уже в 15 туре, 7 июля брестское «Динамо» сыграет с «Неманом». Это будет принципиальный матч, победа в котором приблизит динамовцев непосредственно к группе команд, которая ведет борьбу за еврокубки в будущем году. Может поэтому брестчане решились на психологическую атаку, выпустив пространное видео к западному дерби.

Откроет программу тура 6 июля матч на «Борисов-Арене», где БАТЭ сыграет против жодинского «Торпедо-БелАЗ».

БАТЭ — «Торпедо-БелАЗ». 19.00

7 июля пройдут три игры.

ФК «Минск» — «Шахтер». 17.15

«Торпедо» (Минск) — «Динамо» (Минск). 19.00

«Динамо» (Брест) — «Неман». 20.45

8 июля состоятся еще три матча.

ФК «Витебск» — ФК «Гомель». 15.00

ФК «Смолевичи» — «Луч». 16.45

ФК «Слуцк» — ФК «Городея». 18.45

9 июля тур завершится в Могилеве.

«Днепр» — «Ислочь». 20.45

Положение в чемпионате перед 15-м туром: