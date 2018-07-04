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На экваторе, или В ожидании Марадоны. Усиление брестского "Динамо" и другие сюжеты 15 тура ЧБ
Белорусский
Подтухшее пламя белорусского первенства с азартом раздули новости из стана брестчан. Беларусь
Кроме того, Марадона сообщил, что 38-летний вратарь мексиканского «Дорадоса» Кристиан Кампестрини стал игроком брестского «Динамо». Правда, на сайте клуба об этом никакой информации нет.
Зато есть о том, что к команде присоединился
Очень скоро мы узнаем, как молодой тренер команды Алексей Шпилевский распорядится пополнением, уже в 15 туре, 7 июля брестское «Динамо» сыграет с «Неманом». Это будет принципиальный матч, победа в котором приблизит динамовцев непосредственно к группе команд, которая ведет борьбу за еврокубки в будущем году. Может поэтому брестчане решились на психологическую атаку,
Откроет программу тура 6 июля матч на «Борисов-Арене», где БАТЭ сыграет против жодинского «Торпедо-БелАЗ».
БАТЭ — «Торпедо-БелАЗ». 19.00
7 июля пройдут три игры.
ФК «Минск» — «Шахтер». 17.15
«Торпедо» (Минск) — «Динамо» (Минск). 19.00
«Динамо» (Брест) — «Неман». 20.45
8 июля состоятся еще три матча.
ФК «Витебск» — ФК «Гомель». 15.00
ФК «Смолевичи» — «Луч». 16.45
ФК «Слуцк» — ФК «Городея». 18.45
9 июля тур завершится в Могилеве.
«Днепр» — «Ислочь». 20.45
Положение в чемпионате перед 15-м туром:
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Белорусский чемпионат по футболу подошел к экватору и болельщики ожидают жару, подогреваемую приездом Марадоны!
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