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На экваторе, или В ожидании Марадоны. Усиление брестского "Динамо" и другие сюжеты 15 тура ЧБ

05.07.2018 20:19 — Разное | Tut.by  
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Белорусский чемпионат по футболу подошел к экватору. С 6 по 9 июля пройдут матчи 15 тура.


Неужели матч 16 тура в Бресте с трибун стадиона будет наблюдать легендарный и эксцентричный босс брестского «Динамо»? Фото: Reuters

Подтухшее пламя белорусского первенства с азартом раздули новости из стана брестчан. Беларусь узнала дату приезда в страну босса команды над Бугом Диего Марадоны. Чуть ранее аргентинец объявил, что хочет приобрести в брестское «Динамо» футболиста сборной Мексики, который стоит 40 млн евро.

Кроме того, Марадона сообщил, что 38-летний вратарь мексиканского «Дорадоса» Кристиан Кампестрини стал игроком брестского «Динамо». Правда, на сайте клуба об этом никакой информации нет.

Зато есть о том, что к команде присоединился украинский нападающий Алексей Хобленко. А 5 июля наш чемпионат разорвала громкая трансферная бомба — в Брест из Минска перебрался капитан столичного «Динамо» Александр Нойок, который сразу же приступил к тренировкам. И напомним, что 15 июня Брест подписал Сергея Кривца.

Очень скоро мы узнаем, как молодой тренер команды Алексей Шпилевский распорядится пополнением, уже в 15 туре, 7 июля брестское «Динамо» сыграет с «Неманом». Это будет принципиальный матч, победа в котором приблизит динамовцев непосредственно к группе команд, которая ведет борьбу за еврокубки в будущем году. Может поэтому брестчане решились на психологическую атаку, выпустив пространное видео к западному дерби.

Откроет программу тура 6 июля матч на «Борисов-Арене», где БАТЭ сыграет против жодинского «Торпедо-БелАЗ».

БАТЭ — «Торпедо-БелАЗ». 19.00

7 июля пройдут три игры.

ФК «Минск» — «Шахтер». 17.15

«Торпедо» (Минск) — «Динамо» (Минск). 19.00

«Динамо» (Брест) — «Неман». 20.45

8 июля состоятся еще три матча.

ФК «Витебск» — ФК «Гомель». 15.00

ФК «Смолевичи» — «Луч». 16.45

ФК «Слуцк» — ФК «Городея». 18.45

9 июля тур завершится в Могилеве.

«Днепр» — «Ислочь». 20.45

Положение в чемпионате перед 15-м туром:

Место Команда М В Н П ЗГ ПГ Очки
1 БАТЭ 14 11 2 1 23 7 35
2 Динамо (Минск) 14 9 4 1 19 7 31
3 Шахтер 14 8 4 2 16 5 28
4 ФК Витебск 14 8 4 2 19 9 28
5 Неман 14 7 4 3 16 12 25
6 ФК Слуцк 14 7 3 4 17 10 24
7 Торпедо-БелАЗ 14 7 3 4 14 9 24
8 Динамо (Брест) 14 5 7 2 26 17 22
9 Ислочь 14 3 6 5 8 13 15
10 ФК Смолевичи 14 3 4 7 10 13 13
11 ФК Минск 14 2 5 7 15 19 11
12 Днепр 14 2 4 8 8 19 10
13 Торпедо (Минск) 14 2 4 8 6 18 10
14 ФК Гомель 14 2 4 8 6 20 10
15 Луч 14 2 3 9 10 24 9
16 ФК Городея 14 1 5 8 9 20 8
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Белорусский чемпионат по футболу подошел к экватору и болельщики ожидают жару, подогреваемую приездом Марадоны!
 
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