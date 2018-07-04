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Александра Саснович впервые вышла в 3-й круг одиночного разряда Уимблдона

05.07.2018 20:27 — Разное | Tut.by  
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Белоруска Александра Саснович впервые в карьере вышла в 3-й круг одиночного разряда Уимблдона.


Фото: twitter.com/WTA

В матче 2-го раунда Александра Саснович (№ 50 рейтинга WTA) обыграла представительницу США Тэйлор Таунсенд (№ 73 WTA) — 6:0, 6:4.

В первом сете, который длился 25 минут, белоруска не позволила взять сопернице ни одного гейма. Поначалу Александра захватила лидерство и во втором (1:0). Однако затем американка прибавила в исполнении подачи и захватила лидерство (2:1, 4:2). Но Саснович переломила ход событий, выиграв 4 гейма подряд.

Саснович — единственная представительница Беларуси, продолжающая выступления в одиночном разряде Уимблдона. 3 июля Александра стала автором громкой сенсации, в 1-м круге выбив из борьбы главную фаворитку турнира чешку Петру Квитову (№ 7 WTA).

В парном разряде женского турнира Уимблдона Арина Соболенко вместе с россиянкой Вероникой Кудерметовой сегодня успешно преодолели 1-й круг, в непростом трехсетовом поединке обыграв интернациональный дуэт Джессика Мур (Австралия) / Даниэль Коллинз (США) - 5:7, 6:4, 6:2.

А вот белоруска Лидия Морозова и нидерландка Лесли Керхов сегодня выбыли в 1-м круге, уступив паре Петра Мартич (Хорватия) / Магдалена Рыбарикова (Словакия) - 5:7, 3:6.

4 июля в 1-м круге парных соревнований Уимблдона у женщин белоруска Александра Саснович и китаянка Дуань Инъин уступили американско-румынскому дуэту Кейтлин Кристиан / Ана Богдан — 3:6, 4:6.

2 июля в 1-м круге Уимблдона выбыла из одиночного разряда первая ракетка Беларуси Арина Соболенко (№ 32 рейтинга WTA), в трех сетах проигравшая представительнице Румынии Михаэле Бузарнеску (№ 28).

4 июля выступление в одиночном разряде завершила белоруска Виктория Азаренко, (№ 87 WTA), уступившая во 2-м круге чешке Каролине Плишковой (№ 8 WTA).

В матче 2-го круга 4 июля проиграла и белоруска Вера Лапко (№ 82 WTA), уступившая 13-й ракетке мира Юлии Гёргес из Германии.

В мужских парных состязаниях белорус Андрей Василевский и хорват Антонио Шанчич в 1-м круге 4 июля взяли верх над японскими теннисистами Таро Даниэль / Есихито Нисиока — 6:3, 6:4, 6:4.

 

 

 
 
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Белоруска Александра Саснович вышла в 3-й круг одиночного разряда Уимблдона.
 
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