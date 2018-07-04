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В Таиланде перевернулись две лодки с туристами
Лодки с туристами перевернулись на юге и юго-западе Пхукета. На борту одного судна было 97 пассажиров, на борту другого – 39. Многих удалось спасти, но ещё десятки человек считаются пропавшими без вести.
На месте работают службы спасения, рядом дежурят бригады скорой помощи. Кроме того, в поисках людей задействованы суда ВМС страны. Спасательная операция осложняется сильным ветром, высокими волнами и наступлением темноты.
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Лодки с туристами перевернулись на юге и юго-западе Пхукета.
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