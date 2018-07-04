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Дни культуры Украины в Беларуси открылись в Минске

05.07.2018 21:20 — Разное | ОНТ  
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Около 350 артистов этим вечером выступили на главной концертной площадке страны.

Организовать и провести перекрёстные акции с участием выдающихся мастеров искусств – поручение президентов Александра Лукашенко и Петра Порошенко.

«Кого хочешь, а такой гопак до Киева доведёт!» – шутили зрители в зале Дворца Республики. С танца, в котором вся душа казацкого рода, начались Дни украинской культуры. «Сорок Нуреевых» – это о солистах всемирно известного ансамбля имени Вирского. «Самая поющая нация» – любят говорить о себе украинцы. Сложно не верить южным соседям! Особенно, когда слушаешь Тину Кароль. Народная артистка накануне признана «Лучшей исполнительницей Украины».

Ответные Дни культуры Беларуси в Украине пройдут в следующем году. Пока же гостей ждут на нашем берегу Днепра. Завершится акция гала-концертом в Гомеле. А там добро пожаловать и на «Славянский базар в Витебске». 

 
Теги: Гомель
 
 
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Около 350 артистов этим вечером выступили на главной концертной площадке страны.
 
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