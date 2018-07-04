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Белорусская теннисистка Александра Саснович вышла в третий круг Уимблдона

05.07.2018 21:10 — Разное | Аргументы и факты  
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Белорусская теннисистка Александра Саснович вышла в третий круг Уимблдона
Фото из открытых источников

После сенсационной победы в первом круге одиночного женского разряда Уимблдона над двукратной победительницей этого турнира седьмой ракеткой мира чешкой Петрой Квитовой Александре Саснович (50-е место в рейтинге ВТА) противостояла менее искушенная соперница – американка Тэйлор Таунсенд (73).

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В первом сете белорусская спортсменка буквально разгромила соперницу, не уступив американке ни одного гейма. Во второй партии Тэйлор Таунсенд нашла свою игру и сумела навязать борьбу белоруске. Ключевым получился восьмой гейм, когда Александра Саснович с трудом взяла подачу соперницы, сделала счет 4:4 и в итоге довела матч до итоговой победы – 6:0, 6:4.

В третьем круге Уимблдона соперницей Александры Саснович станет представительница Австралии Дарья Гаврилова (25). Точная дата и время матча станут известны позже.

Напомним, Александра Саснович единственная из белорусок остается в борьбе за титул в одиночном женском разряде. Ранее в первом круге турнир покинула Арина Соболенко, уступившая румынке Михаэле Бузарнеску, во втором круге Вера Лапко и Виктория Азаренко проиграли немке Юлии Гергес и чешке Каролине Плишковой соответственно.

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Дарья Гаврилова в паре с Верой Лапко принимали участие в женском парном разряде Уимблдона. Однако в первом круге интернациональный дуэт уступил румынкому тандему Ирина Бегу / Михаэла Бузарнеску – 3:6, 6:7 (3:7).

Арина Соболенко в паре с россиянкой Вероникой Кудерметовой вышли во второй круг турнира, одержав волевую победу над американкой Даниэль Роуз Коллинс и австралийкой Джессикой Мур – 5:7, 6:4, 6:2.

Завершила выступление на Уимблдоне в женском парном разряде Лидия Морозова. В дуэте с голландкой Лесли Керхове белоруска в первом раунде уступила хорватке Петре Мартич и словачке Магдалене Рыбариковой – 5:7, 3:6.

Ранее Александра Саснович в паре с китаянкой Дуань Инъ-Ин уступили в первом круге румынке Ане Богдан и американке Кэйтлин Кристиан – 3:6, 4:6.

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В первом круге мужского парного разряда Андрей Василевский в паре с хорватом Антонио Шанчичем были сильнее японского тандема Таро Дэниэл / Йосихито Нисиока – 6:3, 6:4, 6:4 и вышли во второй раунд.

Максим Мирный выступает в паре с австрийцем Филиппом Освальдом. В первом круге им противостоят чилиец Хулио Перальта и аргентинец Орасио Себальос.

В смешанном разряде (миксте) на Уимблдоне примут участие четыре представителя Беларуси. Виктория Азаренко в паре с британцем Джейми Марреем, Максим Мирный – с чешкой Кветой Пешке, Андрей Василевский в дуэте с представительницей Австралии Анастасией Родионовой, а Лидия Морозова в тандеме с чилийцем Хансом Подлипником-Кастильо.

 
 
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Александра Саснович впервые в карьере пробилась в третий круг Уимблдонского турнира.
 
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